Вместо "войны в телевизоре" — реальная угроза: как россияне будут реагировать на путинскую мобилизацию

По мнению российского журналиста, мобилизация, которую Путин объявил, безусловно, не произойдет в том виде, в каком он представляет ее организовывать.

Большинство россиян не готовы умирать за Путина и идти воевать в Украину, а потому будут искать любую возможность, как избежать мобилизации.

Об этом заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в комментарии "24 каналу".

По словам журналиста, мобилизация, которую Путин объявил, безусловно, не состоится в том виде, в каком он представляет ее организовывать.

"Для меня это очевидно. То есть люди просто будут ее избегать, они будут прятаться, менять место жительства. Умирать никто не хочет. Воевать россиянам не за что, поскольку подавляющее большинство не воспринимают эту войну", — говорит Яковенко.

Журналист отмечает: если раньше война была "где-то далеко" и не волновала простых россиян, то теперь постучалась в их двери.

"До сих пор война была "где-то там в телевизоре", можно было воевать "на диване", а сейчас война пришла в Россию и это совсем не устраивает большинство россиян, которые были безразличны, что где-то кто-то убивает украинцев и сам умирает. А теперь, когда возникла реальная угроза отправления на фронт, это никого не устраивает. Поэтому все будут избегать", – считает оппозиционер.

В качестве примера нежелания россиян воевать он привел панику и массовый выезд за границу.

"Фактически исчезли свободные билеты на рейсы в Турцию, Армению, Грузию. То есть люди начали пытаться любым способом уйти от мобилизации", — подытожил Яковенко.

Напомним, сегодня,21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Впоследствии россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации, однако митингующих быстро разгоняли силовики.

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