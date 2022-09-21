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"Безумный дед идет ва-банк": в России взломали сайт аэропорта и разместили там баннер против мобилизации

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"Безумный дед идет ва-банк": в России взломали сайт аэропорта и разместили там баннер против мобилизации

Фото: Associated Press

В России начались первые волнения против мобилизации.

Неизвестные взломали сайт аэропорта Пулково, разместив там баннер против мобилизации.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Бумага".

На главной странице сайта появился баннер против мобилизации.

В заглавии страницы написано: "Аэропорты больше не нужны". Вместо сайта показана заглушка с текстом: "Безумный дед идет ва-банк, его ставка — наши жизни!"

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Далее автор обращения рассказывает о провалах русской армии и мобилизации "свежего мяса", признании порядочных людей "иноагентами" и выдаче повесток. "Если вас призовут в армию, сдавайтесь с техникой. Вы можете получить вознаграждение и гражданство ЕС", — говорится в сообщении.

Сайт через некоторое время перестал работать. Сейчас его работа возобновлена.

Напомним,в России объявлена частичная мобилизация из-за войны против Украины. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября.

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Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2857
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