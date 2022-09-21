Замість "війни в телевізора" - реальна загроза: як росіяни реагуватимуть на путінську мобілізацію

На думку російського журналіста, мобілізація, яку Путін оголосив, безумовно, не відбудеться у тому вигляді, в якому він уявляє її організовувати.

Більшість росіяни не готові помирати за Путіна і йти воювати в Україну, а тому будуть шукати будь-якої можливості, як уникнути мобілізації.

Про це заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко у коментарі "24 каналу".

За словами журналіста, мобілізація, яку Путін оголосив, безумовно, не відбудеться у тому вигляді, в якому він уявляє її організовувати.

"Для мене це очевидно. Тобто люди просто її уникатимуть, вони ховатимуться, змінюватимуть місце проживання. Вмирати ніхто не хоче. Воювати росіянам нема за що, позаяк переважна більшість не сприймають цю війну", – каже Яковенко.

Журналіст наголошує: якщо раніше війна була "десь далеко" і не хвилювала простих росіян, то тепер постукала у їхні двері.

"Дотепер війна була "десь там у телевізорі", можна було воювати "на дивані", а зараз війна прийшла до Росії й це зовсім не влаштовує більшість росіян, які були байдужими, що десь там хтось убиває українців й сам помирає. А тепер, коли виникла реальна загроза відправлення на фронт, це нікого не влаштовує. Тому всі цього уникатимуть", – вважає опозиціонер.

Як приклад небажання росіян воювати, він навів паніку і масовий виїзд за кордон.

"Фактично зникли вільні квитки на рейси до Туреччини, Вірменії, Грузії. Тобто люди почали намагатися у будь-який спосіб втекти від мобілізації", – підсумував Яковенко.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, російський диктатор Володимир Путін оголосив в Росії часткову мобілізацію.

Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації, проте мітингувальників швидко розганяли силовики.

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