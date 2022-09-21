Чи зможуть у Росії мобілізувати 300 тисяч військових: у МВС України розповіли, скільки насправді потрапить на фронт

У Росії немає навіть такої кількості екіпірування.

У Росії, де 21 вересня президент країни Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, перша хвиля дорівнюватиме 40-50 тисяч військових.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

За його інформацією, ця мобілізація у РФ "не означатиме, що завтра всі 300 тисяч військових з’являться на лінії зіткнення".

"Насамперед у них потрапляють ті, хто має військові спеціальності, тому, думаю, ця хвиля буде 40-50 тисяч", – зазначив Денисенко.

Він наголосив, що для більшої кількості бійців Росія не матиме можливості знайти екіпірування і навчити їх, щоб посилити фронт. Тому в цьому випадку це будуть "усі їхні невідворотні втрати на території України".

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