"Стара, хвора людина": Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна стосовно мобілізації в Росії

Путін записав своє звернення пізніше, оскільки в його оточенні були суперечки щодо оголошення мобілізації.

Через це російський диктатор змушений був піти на певні поступки.

Про це в етері телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Він це мав зробити вчора ввечері, але, як ми розуміємо, всередині групи, яка наближена до Путіна, є певні суперечки, бо вчора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація. Ми розуміємо, що там відбувається", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Путін панічно боїться порази у війні проти України.

"Ви бачите страх ворога, як стара, хвора та знервована людина читає текст з суфлера, який йому написали. Для нас це не є несподіванка. З урахуванням того, що вони закінчуються, вони набирають нових", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, у Держдумі хочуть першими відправити на фронт громадян України, які переїхали до РФ після 2014 року.

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