Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика на "знак доброй воли"

Мужчина пропал без вести в июне 2014 года в районе Славянска.
Украина передала оккупантам останки погибшего на Донбассе боевика Анатолия Мялкина.
Об этом информирует Украинская делегация для участия в ТКГ.
"Как инициативу доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарного подгруппы ТКГ Украинская сторона передала противоположной стороне останки человека, погибшего во время конфликта", — говорится в сообщении.
Мялкин Анатолий Владимирович пропал без вести в июне 2014 года в районе Славянска Донецкой области.
Останки мужчины передали его матери, которая живет на оккупированных территориях.
Как отмечает сайт "Миротворец", Анатолий Мялкин проживал в Донецке. В 2014 году он участвовал в боях против украинской армии на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.
Напомним, что за прошедшие сутки, 22 сентября, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двух военных раненили.