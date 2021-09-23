Украинская делегация для участия в ТКГ

Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика на "знак доброй воли"

Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика на "знак доброй воли"

Мужчина пропал без вести в июне 2014 года в районе Славянска.

Украина передала оккупантам останки погибшего на Донбассе боевика Анатолия Мялкина.

Об этом информирует Украинская делегация для участия в ТКГ.

"Как инициативу доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарного подгруппы ТКГ Украинская сторона передала противоположной стороне останки человека, погибшего во время конфликта", — говорится в сообщении.

Мялкин Анатолий Владимирович пропал без вести в июне 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Останки мужчины передали его матери, которая живет на оккупированных территориях.

Как отмечает сайт "Миротворец", Анатолий Мялкин проживал в Донецке. В 2014 году он участвовал в боях против украинской армии на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что за прошедшие сутки, 22 сентября, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Двух военных раненили.

Новости с фронта: ночью на передовой ранили двух украинских военных

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку