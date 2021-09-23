"Это красиво": Усик шокировал выбранным костюмом для совместной пресс-конференции с Джошуа (видео)

"Это красиво": Усик шокировал выбранным костюмом для совместной пресс-конференции с Джошуа (видео)

Участники будущего боя в эти минуты отвечают на вопросы журналистов.

Звездный украинский боксер Александр Усик удивил выбранным нарядом для совместной пресс-конференции с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которая предшествует их очному поединку.

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На мероприятии непобежденный крымчанин появился в красном костюме, который дополняли оранжевая жилетка и синего оттенка рубашка с галстуком в горошек.

Перед стартом пресс-конференции Александр встретился со своим кумом Василием Ломаченко, который прилетел в Лондон, чтобы поддержать его.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Джошуа запугивает Усика нокаутом перед битвой за четыре чемпионских титула.

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