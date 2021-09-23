"Це красиво": Усик шокував обраним костюмом для спільної пресконференції із Джошуа (відео)

"Це красиво": Усик шокував обраним костюмом для спільної пресконференції із Джошуа (відео)

Учасники майбутнього бою у ці хвилини відповідають на запитання журналістів.

Зірковий український боксер Олександр Усик здивував обраним вбранням для спільної пресконференції з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа, яка передує їхньому очному поєдинку.

Читайте також: Усик провів відкрите тренування перед поєдинком із Джошуа

На заході непереможений кримчанин з'явився в червоному костюмі, який доповнювали помаранчева жилетка і синього відтінку сорочка з краваткою в горошок.

Перед стартом пресконференції Олександр зустрівся зі своїм кумом Василем Ломаченком, який прилетів до Лондона, щоб підтримати його.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання