"Це красиво": Усик шокував обраним костюмом для спільної пресконференції із Джошуа (відео)

Учасники майбутнього бою у ці хвилини відповідають на запитання журналістів.
Зірковий український боксер Олександр Усик здивував обраним вбранням для спільної пресконференції з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа, яка передує їхньому очному поєдинку.
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На заході непереможений кримчанин з'явився в червоному костюмі, який доповнювали помаранчева жилетка і синього відтінку сорочка з краваткою в горошок.
Перед стартом пресконференції Олександр зустрівся зі своїм кумом Василем Ломаченком, який прилетів до Лондона, щоб підтримати його.
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
- 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
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Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Джошуа залякує Усика нокаутом перед битвою за чотири чемпіонські титули.
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