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Підкріплення прибуло: Ломаченко прилетів до Лондона, щоб підтримати Усика в бою із Джошуа (відео)

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Підкріплення прибуло: Ломаченко прилетів до Лондона, щоб підтримати Усика в бою із Джошуа (відео)

instagram.com/lomachenkovasiliy/

Під час суботнього вечора боксу зірки будуть не тільки в ринзі, а й на трибунах.

Зірковий український боксер Василь Ломаченко прилетів до Лондона, щоб підтримати свого друга і кума Олександра Усика в бою проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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У Мережі було опубліковано ролик, як колишнього чемпіона світу в легкому дивізіоні зустрічають в аеропорту столиці Великої Британії.

  • Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.
  • На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
  • 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
  • На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Джошуа залякує Усика нокаутом перед битвою за чотири чемпіонські титули.

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