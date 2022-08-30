Украина получит от ЕС 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от радиации

Европейский Союз по запросу украинского правительства пришлет 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты украинцев от возможного радиационного облучения.

26 августа ЕС получил от правительства Украины запрос на таблетки йодида калия в рамках принятия превентивных мер безопасности.

Об этом говорится в заявлении Европейской Комиссии.

"Ни одна атомная электростанция никогда не должна использоваться как театр войны. Недопустимо, чтобы жизнь мирного населения подвергалась опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. ЕС превентивно доставит в Украину пять миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов, чтобы защитить людей в случае влияния высокого уровня радиации", — говорится в сообщении.

Из 5,5 млн таблеток йодида калия, которые Евросоюз предоставит Украине, 5 млн будут предоставлены из стратегических резервов ЕС, еще 500 тысяч предоставит Австрия.

Напомним, Энергодар получил дополнительную партию таблеток йода на случай аварии на ЗАЭС.

Читайте также: