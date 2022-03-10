"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 11 марта

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча.
"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 11 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница и другие города.
Также стало известно, как будут курсировать поезда за границу. В частности, запущен новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча. Об этом идет речь в Telegram-канале "УЗ".
Из Киева:
- 06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
- 07:00 — №732 Дарница — Днепр
- 08:00 — №705 Дарница – Львов
- 12:06 — №45 Ужгород – Краматорск
- 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
- 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
- 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 15:02 — №55 Киев — Рахов
- 17:00 — №743 Киев – Львов
- 17:12 — №13 Киев – Солотвино
- 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
- 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
- 18:30 — №81 Киев – Ужгород
- 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
- 19:48 — №95 Киев — Рахов
- 20:05 — №29 Киев – Ужгород
- 20:12 — №49 Киев – Трускавец
- 20:21 — №59 Киев – Чоп
- 20:21 — №57 Киев – Ворохта
- 21:07 — №38 Киев – Запорожье
- 21:15 — №105 Киев – Одесса
- 21:22 — №97 Киев – Ковель
- 21:50 — №15 Харьков — Рахов
- 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
- 22:22 — №7 Киев – Черновцы
- 22:37 — №91 Киев – Львов
- 22:47 — №46 Краматорск – Ужгород
- 22:49 — №138 Хмельницкий – Лиман
- 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
- 04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 12:36 — №46 Краматорск – Ужгород
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — №15 Харьков – Рахов
- 19:27 — №795 Харьков – Днепр
- 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 — №7 Харьков – Одесса
- 22:40 — №45 Ужгород — Краматорск
Рейсы по ст. Днепр:
- 06:23 — №796 Днепр – Харьков
- 08:16 — №738 Запорожье – Киев
- 14:00 — №731 Днепр — Львов
- 14:26 — №41 Днепр – Трускавец
- 16:39 — №6 Запорожье — Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
- 11:07 — №006 Рахов — Запорожье
- 12:20 — №120 Запорожье – Львов
- 14:45 — №005 Запорожье – Рахов
Рейсы по ст. Винница:
- 00:28 — №105 Киев – Одесса
- 00:58 — №078 Одесса — Ковель
- 01:05 — №041 Днепр — Трускавец
- 02:35 — №771 Киев – Хмельницкий
- 03:42 — №060 Чоп – Киев
- 03:42 — №058 Ворохта – Киев
- 03:54 — №106 Одесса – Киев
- 04:31 — №081 Ужгород – Киев
- 04:42 — №050 Трускавец — Киев
- 06:03 — №056 Рахов – Киев
- 06:47 — №770 Каменец-Подольский – Киев
- 16:41 — №772 Хмельницкий – Киев
- 17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский
- 18:07 — №055 Киев — Рахов
- 19:38 — №138 Хмельницкий – Лиман
- 20:50 — №716 Львов – Киев
- 21:45 — №081 Киев – Ужгород
- 22:32 — №042 Трускавец — Днепр
- 23:17 — №049 Киев – Трускавец
- 23:26 — №057 Киев – Ворохта
- 23:26 — №059 Киев – Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:
Краматорск
- Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00
Харьков
- Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
- П. 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00
Кривой Рог
- Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00
- Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50
Одесса
- Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32
Житомир
- Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 до 13:00
Жмеринка
- Поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00
Авдеевка
- Поезд 7931 Авдеевка – Днепр, 15:00
А целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:
Польша
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Венгрия
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.
Словакия
- № 8661 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
- № 961 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.
Румыния
Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30 рейс полностью бесплатный.
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