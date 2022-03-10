"Укрзалізниця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 11 марта

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча.

"Укрзалізниця" опубликовала график рейсов на 11 марта со станций Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Винница и другие города.

Также стало известно, как будут курсировать поезда за границу. В частности, запущен новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча. Об этом идет речь в Telegram-канале "УЗ".

Из Киева:

06:23 — №114, 142 Львов — Лиман

07:00 — №732 Дарница — Днепр

08:00 — №705 Дарница – Львов

12:06 — №45 Ужгород – Краматорск

13:34 — №114/142 Лиман – Львов

14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 — №55 Киев — Рахов

17:00 — №743 Киев – Львов

17:12 — №13 Киев – Солотвино

17:42 — №792 Киев – Кременчуг

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий

18:30 — №81 Киев – Ужгород

19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев – Ужгород

20:12 — №49 Киев – Трускавец

20:21 — №59 Киев – Чоп

20:21 — №57 Киев – Ворохта

21:07 — №38 Киев – Запорожье

21:15 — №105 Киев – Одесса

21:22 — №97 Киев – Ковель

21:50 — №15 Харьков — Рахов

22:03 — №149 Полтава – Черновцы

22:22 — №7 Киев – Черновцы

22:37 — №91 Киев – Львов

22:47 — №46 Краматорск – Ужгород

22:49 — №138 Хмельницкий – Лиман

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:

04:11 — №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 — №46 Краматорск – Ужгород

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков – Рахов

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород — Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

06:23 — №796 Днепр – Харьков

08:16 — №738 Запорожье – Киев

14:00 — №731 Днепр — Львов

14:26 — №41 Днепр – Трускавец

16:39 — №6 Запорожье — Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 — №006 Рахов — Запорожье

12:20 — №120 Запорожье – Львов

14:45 — №005 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Винница:

00:28 — №105 Киев – Одесса

00:58 — №078 Одесса — Ковель

01:05 — №041 Днепр — Трускавец

02:35 — №771 Киев – Хмельницкий

03:42 — №060 Чоп – Киев

03:42 — №058 Ворохта – Киев

03:54 — №106 Одесса – Киев

04:31 — №081 Ужгород – Киев

04:42 — №050 Трускавец — Киев

06:03 — №056 Рахов – Киев

06:47 — №770 Каменец-Подольский – Киев

16:41 — №772 Хмельницкий – Киев

17:20 — №769 Киев – Каменец-Подольский

18:07 — №055 Киев — Рахов

19:38 — №138 Хмельницкий – Лиман

20:50 — №716 Львов – Киев

21:45 — №081 Киев – Ужгород

22:32 — №042 Трускавец — Днепр

23:17 — №049 Киев – Трускавец

23:26 — №057 Киев – Ворохта

23:26 — №059 Киев – Чоп

Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:

Краматорск

Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00

Харьков

Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

П. 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00

Кривой Рог

Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00

Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50

Одесса

Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Житомир

Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 до 13:00

Жмеринка

Поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00

Авдеевка

Поезд 7931 Авдеевка – Днепр, 15:00

А целостный список международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:

Польша

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Венгрия

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

№ 8661 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;

№ 961 Чоп – Чьерна-над-Тисоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30 рейс полностью бесплатный.

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