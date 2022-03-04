Упражнение против стресса: как успокоиться в условиях войны / pixabay.com

Упражнение против стресса: как успокоиться в условиях войны

Упражнение против стресса: как успокоиться в условиях войны

Испытывать спокойствие в условиях войны – это незаурядная роскошь. Однако следует следить за своим эмоциональным состоянием, чтобы тело и психика могли лучше справиться с обстоятельствами.

В Минздраве рекомендуют для этого использовать специальное упражнение против стресса, которое называется "Прогрессивная мышечная релаксация".

Когда мускулы напряжены очень тяжело расслабиться. Это мешает не только свободно дышать, но сохранять свежую голову. Такое упражнение поможет вам расслабиться и избавиться от хотя бы части стресса. Однако выполнять ее лучше наедине (по возможности) и перед сном.

Максимально напрягите все мышцы тела и попытайтесь продержать это состояние как можно дольше. Резко расслабьтесь (мышцы по инерции расслабятся еще сильнее).

Это простое упражнение поможет чувствовать себя лучше как физически, так и эмоционально.