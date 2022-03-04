Правоохранители задержали жителя Днепра за поддержку вторжения России

Мужчине избрана мера пресечения.

Правоохранители задержали жителя Днепра, поддерживавшего вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, житель Днепра осуществил видеосъемку блокпоста украинских военных и направил в мессенджер представителям страны-агрессора видео для последующей передачи спецслужбам РФ.

Кроме того, подозреваемый распространял в сети Интернет видеозаписи о поддержке вторжения РФ на территорию Украины.

Во время обыска в доме мужчины правоохранители изъяли более 60 патронов калибром 5,45 мм и запрещенную коммунистическую символику.

Подозреваемому избрана мера пресечения — это содержание под стражей.

Мужчина поставлен в известность по факту содействия совершению планирования, подготовки, развязывания агрессивной войны и военного конфликта.