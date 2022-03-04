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Правоохранители задержали жителя Днепра за поддержку вторжения России

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Правоохранители задержали жителя Днепра за поддержку вторжения России

УНИАН

Мужчине избрана мера пресечения.

Правоохранители задержали жителя Днепра, поддерживавшего вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, житель Днепра осуществил видеосъемку блокпоста украинских военных и направил в мессенджер представителям страны-агрессора видео для последующей передачи спецслужбам РФ.

Кроме того, подозреваемый распространял в сети Интернет видеозаписи о поддержке вторжения РФ на территорию Украины.

Во время обыска в доме мужчины правоохранители изъяли более 60 патронов калибром 5,45 мм и запрещенную коммунистическую символику.

Подозреваемому избрана мера пресечения — это содержание под стражей.

Мужчина поставлен в известность по факту содействия совершению планирования, подготовки, развязывания агрессивной войны и военного конфликта.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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