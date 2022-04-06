В Генштабе рассказали, что сейчас происходит на Донбассе и о планах врага

В Генштабе рассказали, что сейчас происходит на Донбассе и о планах врага

Оккупанты продолжают готовиться к наступательной операции.

Враг продолжает подготовку к наступательной операции на востоке Украины с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий с целью прорыва обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. Также пытается взять под полный контроль город Мариуполь. На Донецком и Луганском направлениях основные усилия враг сосредоточивает на боевых действиях в районах населенных пунктов Попасная и Рубежное и установлении контроля над городом Мариуполь. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает огневое влияние на большинстве направлений", — рассказали в Генштабе.

Там также добавили, что противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кременная, Пески, Очеретино, Розовка, Новобахмутовка, Новоселка Друга, Марьинка и Красногоровка.

"В районах Попасной, Степного, Новотошкивского, Рубежного, Северодонецка и Солодкого враг проводил штурмовые действия, но успеха не имел. Продолжается штурм города Мариуполь, при этом противник активно применяет авиацию", — сообщили в Генеральном штабе Украины.

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