В Госдуме РФ предлагают отправлять на Донбасс митингующих против войны

В Госдуме РФ предлагают отправлять на Донбасс митингующих против войны

Соответствующий законопроект уже был внесен.

В Государственную Думу России внесли законопроект о призыве на военную службу тех, кого привлекли к ответственности за участие в несанкционированных митингах против участия России в войнах за рубежом.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Госдуму. В частности, предлагается отправлять их на военную службу на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чью "независимость" признала РФ.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что митингующие "распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции" (спецоперацией в России называют войну в Украине – ред.) и "дискредитируют" российских военных и политическое руководство страны.

Ранее стало известно, что Чехия может отменить смертную казнь для людей, желающих воевать на стороне Украины.