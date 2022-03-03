У Держдумі РФ пропонують відправляти на Донбас тих, хто мітингує проти війни

Відповідний законопроєкт вже внесли.
До Державної Думи Росії внесли законопроєкт щодо призову на військову службу тих, кого притягли до відповідальності за участь у несанкціонованих мітингах проти участі Росії у війнах за кордоном.
Про це повідомляє Медуза з посиланням на Держдуму. Зокрема, пропонується відправляти їх на військову службу на території тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, чию "незалежність" визнала РФ.
Крім того, у пояснювальній записці йдеться, що мітингарі "розповсюджують завідомо неправдиву інформацію про хід операції" (спецоперацією в Росії називають війну в Україні – ред.) та "дискредитують" російських військових та політичне керівництво країни.
Раніше стало відомо, що Чехія може скасувати смертну кару для людей, які хочуть воювати на боці України.