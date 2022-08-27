В Харькове разоблачили корректировщика, который сдавал места дислокации ВСУ

Мужчину разоблачили, когда он переехал в Харьков, убегая от линии фронта.
В Харькове сообщили о подозрении 43-летнему жителю села Слатино, который сдавал информацию о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, житель с. Слатино, когда оно было оккупировано российскими военными, по собственной инициативе через Телеграмм-бот связался с представителями страны-агрессорки.
"Мужчина с марта по август этого года делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории г. Харькова и Харьковской области, и направлял представителям РФ", — говорится в сообщении.
Прокуроры установили, что 21 июня корректировщик направил враждебным представителям места дислокации ВСУ в селе Безруки, после которых российская армия нанесла по ним удары.
Напомним, бывшую руководительницу ОПЗЖ во Львове задержали за государственную измену (видео).
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