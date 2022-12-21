В Кремле прокомментировали визит Владимира Зеленского в США

Песков заявил, что визит президента Украины в Вашингтон сделает только хуже.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков в среду, 21 декабря, заявил, что в Кремле "не ждут положительных изменений" от визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Заявление Пескова цитируют пропагандистские СМИ РФ.

Так, пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос, ждет ли Кремль позитивные изменения после визита президента Украины в США, ответил: "нет".

"Продолжается поставка вооружения, расширяется поставляемая номенклатура вооружения. Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего", — заявил он.

Визит Владимира Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился с рабочей поездкой в США. В Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом, выступит в Конгрессе и проведет ряд двусторонних встреч.

В ходе встречи Байден планирует обсудить с Зеленским дальнейшие действия на фронте, возможности и учения, которые США и союзники будут продолжать оказывать Украине, санкции и экспортный контроль, а также помощь в экономическом и энергетическом секторах.

Читайте также: