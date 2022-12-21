У Кремлі прокоментували візит Володимира Зеленського до США

Пєсков заявив, що візит президента України до Вашингтона зробить тільки гірше.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков у середу, 21 грудня, заявив, що у Кремлі "не чекають на позитивні змін" від візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Заяву Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ РФ.

Так, прессекретар Путіна, відповідаючи на запитання, чи Кремль чекає на позитивні зміни після візиту президента України до США, відповів: "ні".

"Триває постачання озброєння, розширюється номенклатура озброєння, що поставляються. Все це, безумовно, веде до посилення конфлікту і, власне, не обіцяє нічого хорошого", - заявив він.

Візит Володимира Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив із робочою поїздкою до США. У Вашингтоні Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом, виступить у Конгресі та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Під час зустрічі Байден планує обговорити із Зеленським подальші дії на фронті, можливості та навчання, які США та союзники продовжуватимуть надавати Україні, санкції та експортний контроль, а також допомогу в економічному та енергетичному секторах.

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