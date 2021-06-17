В Луганской области разоблачили экс-боевика, который служил в Нацполиции

"Поменять сторону" он решил в 2016 году после прихода украинских войск.

В рядах Нацполиции Луганщины служил бывший боевик незаконного вооруженного формирования "Армия Юго-Востока".

Об этом информирует СБУ.

С 2014 года мужчина был членом банды под названием "формирование Дремова", которая в то время контролировала Северодонецк. После прихода украинских войск соратник террористов сначала бежал в Россию, а затем в оккупированный Крым.

В конце концов, он решил вернуться домой. В 2016 году экс-боевик решил "сменить сторону" и вступил в ряды Нацполиции, где и служил до настоящего времени.

Правоохранители установили, что мужчина, как минимум, работал на боевых постах террористических группировок. Также злоумышленник был зачислен в разведывательное подразделение боевиков, который возглавлял гражданин РФ с позывным "Спец". Террористы "Спеца" похищали и пытали украинских патриотов, убивали военнослужащих ВСУ в боях под Рубежным и в Новоайдарском районе.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.

Ранее СБУ провела обыски у основателей ОО "Партия Шария".

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