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В стиле "Матрицы": Ломаченко ярким постером анонсировал бой с Накатани

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В стиле "Матрицы": Ломаченко ярким постером анонсировал бой с Накатани

Василий Ломаченко / Associated Press

До камбэка украинца осталось всего 10 дней.

Украинский боксер Василий Ломаченко поделился с фанатами новым постером своего следующего поединка, в котором его соперником будет японец Масайоши Накатани.

Компания Top Rank решила подогреть интерес к бою коллежем, выполненным в стиле "Матрицы". "10 дней", - говорится в подписи, которая напоминает болельщикам, что возвращения украинца на ринг осталось ждать совсем немного.

Поединок Ломаченко - Накатани состоится 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США). По киевскому времени это будет утро 27 июня, бой начнется ориентировочно в 05:00.

Ранее Ломаченко высказался о бое против Накатани, который владеет поясом WBO Inter-Continental.

  • 33-летний Ломаченко за карьеру одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел 2 поражения.
  • В октябре 2020 года Василий потерял чемпионские пояса, которыми владел, в поединке с американцем Теофимо Лопесом. Украинец хотел провести бой-реванш, но бывший соперник послал его на ***.
  • На счету 32-летнего Накатани 19 побед (13 - нокаутом) и одно поражение. Обидчиком японца в июле 2019 года стал тот же Лопес, выигравший бой судейским решением.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ломаченко установил флаг родного города в США и попал в скандал.