У стилі "Матриці": Ломаченко яскравим постером анонсував бій з Накатані

До камбеку українця залишилося всього 10 днів.

Український боксер Василь Ломаченко поділився з фанатами новим постером свого наступного поєдинку, в якому його суперником буде японець Масайоші Накатані.

Компанія Top Rank вирішила підігріти інтерес до бою колежем, виконаним у стилі "Матриці". "10 днів", - йдеться у підписі, який нагадує уболівальникам, що на повернення українця на ринг залишилося чекати зовсім трішки.

Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). За київським часом це буде ранок 27 червня, бій розпочнеться орієнтовно о 05:00.

Раніше Ломаченко висловився про бій проти Накатані, який володіє поясом WBO Inter-Continental.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.

У жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси , якими володів, у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом. Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник послав його на *** .

, якими володів, у поєдинку з американцем Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник . На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ломаченко встановив прапор рідного міста у США і потрапив у скандал.

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