В Луганській області викрили ексбойовика, який служив у Нацполіції

"Змінити сторону" він вирішив у 2016 році після приходу українських військ.

У лавах Нацполіції Луганщини служив колишній бойовик незаконного збройного формування "Армия Юго-Востока".

Про це інформує СБУ.

Від 2014 року чоловік був членом банди під назвою "формування Дрьомова", яка на той час контролювала Сєвєродонецьк. Після приходу українських військ поплічник терористів спочатку втік до Росії, а потім до окупованого Криму.

Зрештою, він вирішив повернутися додому. У 2016 році ексбойовик вирішив "змінити сторону" і вступив до лав Нацполіції, де і служив до теперішнього часу.

Правоохоронці встановили, що чоловік, як мінімум, працював на бойових постах терористичних угруповань. Також зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним "Спец". Терористи "Спеца" викрадали та катували українських патріотів, вбивали військовослужбовців ЗСУ у боях під Рубіжним та у Новоайдарському районі.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів.

Раніше СБУ провела обшуки в засновників ГО "Партія Шарія".

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