Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Сирены прозвучали в 4 регионах.
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 4 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Черниговской и Сумской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
Ранее мы сообщали, что 3 июня во время воздушной тревоги в пригороде Днепра раздался взрыв. Из-за ракетного обстрела поврежден двухэтажный жилой дом. Пока известно о 20 пострадавших.
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