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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4733
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины в ночь на 4 июня / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 4 регионах.

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 4 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Черниговской и Сумской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушная тревога объявлена в Украине ночью 4 июня / ©
Воздушная тревога объявлена в Украине ночью 4 июня

Ранее мы сообщали, что 3 июня во время воздушной тревоги в пригороде Днепра раздался взрыв. Из-за ракетного обстрела поврежден двухэтажный жилой дом. Пока известно о 20 пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
4733
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