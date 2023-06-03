Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы пригорода Днепра (видео)

Россия в очередной раз подтвердила, что является страной-террористом.

Российские террористы совершили очередную ракетную атаку по Днепропетровщине, в результате чего в пригороде Днепра снаряды попали между двумя двухэтажными жилыми домами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, говорится на его странице в Telegram.

Он подчеркнул, что Россия в очередной раз подтвердила, что является страной-террористом.

"Россияне атаковали город. Попали между двумя двухэтажными жилыми домами. К сожалению, под завалами находятся люди. Все службы работают. В который раз Россия доказывает, что является страной-террористом. За все совершенное против нашего государства и людей россияне понесут ответственность", — сказал президент. .

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Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 3 июня, во время воздушной тревоги в Подгородненском сообществе в пригороде Днепра раздался взрыв. Ракетным обстрелом поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами находятся люди.

Кроме того, мы ранее информировали, что причиной взрыва в пригороде Днепра и воздушной тревоги был запуск российской ракеты наземного базирования с ОТРК.

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