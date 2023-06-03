В пригороде Днепра взрывом поврежден жилой дом: 6 пострадавших

Среди пострадавших в разрушенном доме был 6-летний мальчик.

В субботу, 3 июня, во время воздушной тревоги в Подгородненской громаде в пригороде Днепра раздался взрыв. Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По предварительной информации, в доме шестеро пострадавших, среди них – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Вспыхнули два пожара, огнеборцы ликвидируют загорание", — написал в соцсети Сергей Лысак.

На месте инцидента в Подгородненском обществе в пригороде Днепра работают спасательные службы / Фото: Facebook / Сергей Лысак

Повреждено также спасательное подразделение.

На месте инцидента работают все аварийные службы.

На месте инцидента в Подгородненском обществе в пригороде Днепра работают спасательные службы / Фото: Facebook / Сергей Лысак

Напомним, по предварительной информации мониторинговых каналов причиной взрыва в пригороде Днепра и объявленной воздушной тревоги был запуск российской ракеты наземного базирования с ОТРК.

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