В пригороде Днепра взрывом поврежден жилой дом: 6 пострадавших

Среди пострадавших в разрушенном доме был 6-летний мальчик.
В субботу, 3 июня, во время воздушной тревоги в Подгородненской громаде в пригороде Днепра раздался взрыв. Поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами находятся люди.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По предварительной информации, в доме шестеро пострадавших, среди них – 6-летний мальчик. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
"Вспыхнули два пожара, огнеборцы ликвидируют загорание", — написал в соцсети Сергей Лысак.
Повреждено также спасательное подразделение.
На месте инцидента работают все аварийные службы.
Напомним, по предварительной информации мониторинговых каналов причиной взрыва в пригороде Днепра и объявленной воздушной тревоги был запуск российской ракеты наземного базирования с ОТРК.
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