Воздушная тревога охватила часть Украины (карта)

Есть угроза от вражеского баллистического вооружения и дронов.

Воздушная тревога утром 7 ноября объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской и Сумской областей. Там также сообщили об угрозе беспилотников для Киева.

Карта тревоги 7 ноября

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами. Были сбиты более 30 беспилотников. Обломки упали и нанесли повреждения в шести районах столицы.

Читайте также: