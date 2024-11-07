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Воздушная тревога охватила часть Украины (карта)

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Воздушная тревога охватила часть Украины (карта)

Воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Есть угроза от вражеского баллистического вооружения и дронов.

Воздушная тревога утром 7 ноября объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сирены тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.

В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской и Сумской областей. Там также сообщили об угрозе беспилотников для Киева.

Карта тревоги 7 ноября / ©
Карта тревоги 7 ноября

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами. Были сбиты более 30 беспилотников. Обломки упали и нанесли повреждения в шести районах столицы.

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