Воздушная тревога охватила часть Украины (карта)

Есть угроза от вражеского баллистического вооружения и дронов.
Воздушная тревога утром 7 ноября объявлена в нескольких областях Украины.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
Сирены тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской и Сумской областей. Там также сообщили об угрозе беспилотников для Киева.
Напомним, в ночь на 7 ноября Россия атаковала Киев ударными дронами. Были сбиты более 30 беспилотников. Обломки упали и нанесли повреждения в шести районах столицы.
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