Воздушные силы ВСУ сбили два российских беспилотника "Мерлин-ВР" и "Орлан-10"

Вражеские дроны сбиты 20 января на южном и восточном направлениях.

Силы обороны Украины уничтожили два российских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram.

"20 января 2023 во второй половине дня на южном и восточном направлении сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе 20 января сообщили, что российские кафиры наступают на трех направлениях и наращивают интенсивность применения авиации.

Карта войны на 20 января: ад на двух направлениях, на других – сюрпризы для россиян

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