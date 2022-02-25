Враг вклинивался на украинскую территорию в среднем на сорок километров - Арестович

"Провал и первого удара и последующих планов", - заметил Арестович
Практическое вклинение войск Российской Федерации на украинскую территорию составляло в среднем на сорок километров.
Об этом внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Facebook.
"В общем, у них-то провал на самом деле. Провал и первого удара и последующих планов.
Героическая оборона наших войск, чудеса, которые показывают наша армия, пограничники, Нацгвардия, другие структуры, и есть главным условием и главной причиной этого провала: Чернигов, Сумы, Киев, Харьков, вся зона ООС, Херсон", - добавил он.
Арестович утверждает, что мирным гражданам удары угрожают с очень малой вероятностью.
"Бить будут по военным объектам", - уверен єксперт.