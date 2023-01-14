ВСУ ликвидировали более 500 захватчиков: Генштаб обновил потери врага

По состоянию на 14 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 114 660 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 114660 (+530)

танков ‒ 3104 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6)

артиллерийских систем – 2090 (+4)

РСЗО– 437

средства ПВО ‒ 219 (+1)

самолетов – 286

вертолетов – 276

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867

крылатые ракеты ‒ 723

корабли /катера ‒ 17

автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+13)

специальная техника ‒ 186 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что армия РФ в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Враг продолжает наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

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