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ВСУ ликвидировали более 500 захватчиков: Генштаб обновил потери врага

ВСУ ликвидировали более 500 захватчиков: Генштаб обновил потери врага

Фото: Associated Press

В сутки ВСУ ликвидировали 530 российских военных.

По состоянию на 14 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 114 660 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 114660 (+530)
  • танков ‒ 3104 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 6173 (+6)
  • артиллерийских систем – 2090 (+4)
  • РСЗО– 437
  • средства ПВО ‒ 219 (+1)
  • самолетов – 286
  • вертолетов – 276
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1867
  • крылатые ракеты ‒ 723
  • корабли /катера ‒ 17
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+13)
  • специальная техника ‒ 186 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что армия РФ в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Враг продолжает наступать на Бахмутском направлении. На Авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

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