Кислица затроллил Россию с ее переговорами: "Демагогия подобна водорослям"

Российская сторона постоянно заявляет о "готовности" к переговорам с Украиной.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Небензя заявил, что Россия готова к "достижению целей" войны против Украины во время переговоров или боевых действий.

В то же время, он отказался признавать мирный план президента Владимира Зеленского.

На выступление россиянина в Twitter отреагировал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он написал, что "демагогия подобна водорослям и может создавать среду все большей демагогии".

"Россия — это водоросли Совета Безопасности ООН. Мы не позволим российским водорослям вытеснить других в ООН", — заявил украинский посол.

Переговоры России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и уплатить за нанесенный ущерб.

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

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