Кислиця затролив Росію з її переговорами: "Демагогія подібна до водоростей"

Російська сторона постійно заявляє про "готовність" до переговорів з Україною.

Під час засідання Ради Безпеки ООН Небензя заявив, що Росія готова до "досягнення цілей" війни проти України під час переговорів чи бойових дій.

Водночас він відмовився визнавати мирний план президента Володимира Зеленського.

На виступ росіянина у Twitter відреагував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. віг написав, що "демагогія подібна до водоростей і може створювати середовище дедалі більшої демагогії".

"Росія — це водорості Ради Безпеки ООН. Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших в ООН", — заявив український посол.

Переговори Росії та України

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та сплатити за завдану шкоду.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що підтримують "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський в листопаді 2022 року.

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