ВСУ проводят масштабные операции на левобережье Херсонщины — ISW

Геолокационные кадры показывают, что украинские войска недавно продвинулись в Крынки.

Американские аналитики предполагают, что украинские военные проводят масштабные наземные операции на восточном берегу Херсонской области, начиная с середины октября 2023 года.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

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"Украинские силы проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на восточном берегу Херсонской области с середины октября 2023 года и что украинские силы, похоже, способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на контролируемой Россией стороне Херсонской области", — отметили аналитики.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают, что украинские войска недавно продвинулись в Крынки (30 км к северо-востоку от Херсонской области и 2 км от реки Днепр).

Тем временем 14 ноября российские "военкоры" заявили, что украинские войска пытались расширить зону контроля вблизи Крынок. Чтобы отразить атаки сил обороны вблизи населенного пункта, российские военные опрокидывают подразделения с неопределенных мест.

Карта боевых действий на Херсонщине 15 ноября 2023 года. ФОТО: ISW

Институт изучения войны опровергает заявления российских "военкоров", что оккупантам удалось вытеснить украинские войска с неопределенных позиций вблизи Кринок.

Кроме того, как утверждает другой российский "военкор", интенсивные бои идут у Поймы (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра), Песчановки (13 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от Днепра) и Подстепного (17 км восточнее Херсона и 4 км от р. Днепр).

Напомним, по данным Генштаба, российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ на шести направлениях.

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