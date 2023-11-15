ЗСУ проводять масштабні операції на лівобережжі Херсонщини - ISW

Геолокаційні кадри показують, що українські війська нещодавно просунулися до Кринок.

Американські аналітики припускають, що українські військові проводять масштабні наземні операції на східному березі Херсонської області, починаючи від середини жовтня 2023 року.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

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"Українські сили проводять більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному березі Херсонської області з середини жовтня 2023 року, і що українські сили, схоже, здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованому Росією боці Херсонської області", - зазначили аналітики.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що українські війська нещодавно просунулися до Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області та 2 км від річки Дніпро).

Тим часом 14 листопада російські "військкори" заявили, що українські війська намагалися розширити зону контролю поблизу Кринок. Аби відбити атаки Сил оборони поблизу населеного пункту, російські військові перекидають підрозділи з невизначених місць.

Мапа бойових дій на Херсонщині 15 листопада 2023. ФОТО: ISW

Інститут вивчення війни спростовує заяви російських "військкорів", що окупантам вдалося витіснити українські війська з невизначених позицій поблизу Кринок.

Окрім того, як стверджує інший російський "військкор", інтенсивні бої точаться біля Пойми (10 км на південний схід від Херсона і 4 км від Дніпра), Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона і 3 км від Дніпра) і Підстепного (17 км на схід від Херсона і 4 км від р. Дніпро).

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти штурмують позиції ЗСУ на шести напрямках.

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