Взрывы раздаются в Волынской области

Власти пока не подтверждают "прилет" ракет или работу ПВО.

Взрывы слышны в Волынской области 13 октября, там может работать украинское ПВО.

Об этом ТСН.ua сообщили местные жители.

До этого в области была объявлена воздушная тревога.

Позже глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что происхождение звуков взрывов в регионе еще выясняют и призвал оставаться в укрытиях.

"О звуке взрыва на Волыни — информацию выясняем. По состоянию на 16.45 ч. нет подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области", — говорится в заявлении.

Заметим, что кроме этого региона воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма. В Сети сообщали о вероятном запуске российских ракет из акватории Черного моря. Возможным направлением называли западные и центральные области.

Позже стало известно, что на западе Украины работает ПВО. Над рядом областей был замечен пролет вражеских ракет.

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