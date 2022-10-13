Вибухи лунають у Волинській області

Влада поки не підтверджує "приліт" ракет чи роботу ППО.

Вибухи чутно у Волинській області 13 жовтня, там може працювати українська ППО.

Про це ТСН.ua повідомили місцеві жителі.

До цього в області була оголошена повітряна тривога.

Згодом голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що походження звуків вибухів у регіоні ще з’ясовують та закликав залишатися в укриттях.

"Щодо звуку вибуху на Волині – інформацію з’ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що окрім цього регіону, повітряна тривога була оголошена на всій території України, окрім окупованого Криму. У Мережі повідомляли про ймовірний запуск російських ракет із акваторії Чорного моря. Можливим напрямком називали західні та центральні області.

Згодом стало відомо, що на заході України працює ППО. Над низкою областей був помічений проліт ворожих ракет.

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