На заході Україні працює ППО: куди летять російські ракети

На всій території України, крім Криму, звучить повітряна тривога.

Мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко повідомляє про роботу протиповітряної оборони у західних областях.

Про це міський голова Кам'янець-Подільського написав у телеграм-каналі.

Посітко додав, кілька ракет, які помічені у західних регіонах, постійно змінюють траєкторію над західними областями. Він пояснив, що робиться це для відстеження систем ППО.

Своєю чергою голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк поінформував про політ ворожої ракети над Буковиною.

"Просимо всіх бути в укриттях! Над Буковиною зафіксовано проліт ракети. Бережіть себе!", - написав він.

Станом на зараз низка телеграм-каналів пишуть про політ ракет у таких областях:

над Могилів-Подільським у Вінницькій області.

у Тернопільській.

Івано-Франківській.

Рівненській.

Волинській

Чернівецькій.

а також поблизу Львова.

ППО працює по ворожих ракетах у Чернівецькій, Київській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, станом на 16:35 13 жовтня на всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу. Відразу тривога була оголошена у південних регіонах, але досить швидко поширилися на всій території України.

“Така операція не готується за два дні” – Олексій Арестович про масові обстріли України

Читайте також: