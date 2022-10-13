Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На заході Україні працює ППО: куди летять російські ракети

Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На заході Україні працює ППО: куди летять російські ракети

Фото: Associated Press

На всій території України, крім Криму, звучить повітряна тривога.

Мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко повідомляє про роботу протиповітряної оборони у західних областях.

Про це міський голова Кам'янець-Подільського написав у телеграм-каналі.

Посітко додав, кілька ракет, які помічені у західних регіонах, постійно змінюють траєкторію над західними областями. Він пояснив, що робиться це для відстеження систем ППО.

Своєю чергою голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк поінформував про політ ворожої ракети над Буковиною.

"Просимо всіх бути в укриттях! Над Буковиною зафіксовано проліт ракети. Бережіть себе!", - написав він. 

Станом на зараз низка телеграм-каналів пишуть про політ ракет у таких областях:

  • над Могилів-Подільським у Вінницькій області. 
  • у Тернопільській. 
  • Івано-Франківській.
  • Рівненській.
  • Волинській
  • Чернівецькій.
  • а також поблизу Львова. 

ППО працює по ворожих ракетах у Чернівецькій, Київській та Вінницькій областях.

Нагадаємо, станом на 16:35 13 жовтня на всій території України, крім Криму, оголосили повітряну тривогу. Відразу тривога була оголошена у південних регіонах, але досить швидко поширилися на всій території України.

“Така операція не готується за два дні” – Олексій Арестович про масові обстріли України

“Така операція не готується за два дні” – Олексій Арестович про масові обстріли України

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
18к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація