У Чернівецькій області пролунали вибухи: влада повідомляє про роботу ППО

У Чернівецькій області пролунали вибухи.
Місцеві повідомляють про звуки вибухів у Чернівецькій області.
Інформацію підтвердив і очільник області Руслан Запаранюк.
"Чернівецька область працює ППО, залишайтеся в укриттях!" - написав він.
Перед тим очільник Чернівецької ОВА повідомив, що над Буковиною було зафіксовано проліт ракети.
Зазначимо, 13 жовтня станом на 16:30 на всій території України, крім Криму, звучить повітряна тривога. Мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко повідомляє про роботу протиповітряної оборони у західних областях.
Низка телеграм-каналів інформує про запуск "Калібрів" із акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, відомо про кілька ракет, які летять у напрямку заходу України.
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