У Чернівецькій області пролунали вибухи: влада повідомляє про роботу ППО

Місцеві повідомляють про звуки вибухів у Чернівецькій області.

Інформацію підтвердив і очільник області Руслан Запаранюк.

"Чернівецька область працює ППО, залишайтеся в укриттях!" - написав він.

Перед тим очільник Чернівецької ОВА повідомив, що над Буковиною було зафіксовано проліт ракети.

Зазначимо, 13 жовтня станом на 16:30 на всій території України, крім Криму, звучить повітряна тривога. Мер Кам'янець-Подільського Михайло Посітко повідомляє про роботу протиповітряної оборони у західних областях.

Низка телеграм-каналів інформує про запуск "Калібрів" із акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, відомо про кілька ракет, які летять у напрямку заходу України.

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