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В Черновицкой области раздались взрывы: власти сообщают о работе ПВО

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В Черновицкой области раздались взрывы: власти сообщают о работе ПВО

Фото иллюстративное / Фото: pixabay.com

В Черновицкой области раздались взрывы.

Местные сообщают о звуках взрывов в Черновицкой области.

Информацию подтвердил и глава области Руслан Запаранюк.

"Черновицкая область работает ПВО, оставайтесь в укрытиях!" – написал он.

Перед тем глава Чернивецкой ОВА сообщил, что над Буковиной был зафиксирован пролет ракеты.

Отметим, 13 октября по состоянию на 16.30 на всей территории Украины, кроме Крыма, звучит воздушная тревога. Мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко сообщает о работе противовоздушной обороны в западных областях.

Ряд телеграмм-каналов информирует о запуске "Калибров" из акватории Черного моря. По предварительной информации, известно о нескольких ракетах, летящих в направлении запада Украины.

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