За сутки еще "минус" 520 оккупантов и 28 беспилотников — потери армии РФ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 520 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери армии Российской Федерации составляют уже около 191 940 тыс. Солдат. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава – около 191 940 (+520) человек ликвидировано;

танков – 3702 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 7199 (+6) ед;

артиллерийских систем – 2946 (+16) ед;

РСЗО – 544 (+0) ед;

средства ПВО – 300 (+2) ед;

самолетов – 308 (+0) ед;

вертолетов – 294 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2505 (+28);

крылатые ракеты – 947 (+0);

корабли/катера – 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5865 (+14) ед;

специальная техника – 363 (+3).

Напомним, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ произошла "бавовна" – горел резервуар с нефтепродуктами.

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