За сутки еще "минус" 520 оккупантов и 28 беспилотников — потери армии РФ

Генштаб обновил данные о потерях личного состава и техники врага.
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 520 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери армии Российской Федерации составляют уже около 191 940 тыс. Солдат. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава – около 191 940 (+520) человек ликвидировано;
- танков – 3702 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 7199 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 2946 (+16) ед;
- РСЗО – 544 (+0) ед;
- средства ПВО – 300 (+2) ед;
- самолетов – 308 (+0) ед;
- вертолетов – 294 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2505 (+28);
- крылатые ракеты – 947 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5865 (+14) ед;
- специальная техника – 363 (+3).
Напомним, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ произошла "бавовна" – горел резервуар с нефтепродуктами.
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