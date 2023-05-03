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За сутки еще "минус" 520 оккупантов и 28 беспилотников — потери армии РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Время на прочтение
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За сутки еще "минус" 520 оккупантов и 28 беспилотников — потери армии РФ

Потери России в сутки, 2 мая.

Генштаб обновил данные о потерях личного состава и техники врага.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 520 оккупантов. В целом с начала полномасштабного вторжения потери армии Российской Федерации составляют уже около 191 940 тыс. Солдат. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 191 940 (+520) человек ликвидировано;
  • танков – 3702 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 7199 (+6) ед;
  • артиллерийских систем – 2946 (+16) ед;
  • РСЗО – 544 (+0) ед;
  • средства ПВО – 300 (+2) ед;
  • самолетов – 308 (+0) ед;
  • вертолетов – 294 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2505 (+28);
  • крылатые ракеты – 947 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5865 (+14) ед;
  • специальная техника – 363 (+3).

Напомним, в ночь на 3 мая в Краснодарском крае РФ произошла "бавовна" – горел резервуар с нефтепродуктами.

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Дата публикации
Просмотры
323
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