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Захватчики обстреляли Никопольский район: есть пострадавшие

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Захватчики обстреляли Никопольский район: есть пострадавшие

оккупанты ранили двух женщин на Днепропетровщине / Фото: Днепропетровская областная государственная администрация

Разрушены частные дома.

К вечеру вторника, 25 апреля, оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Захватчики ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Пострадали 64-летняя и 77-летняя женщины в Марганце.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В городе повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов. А еще пяти- и двухэтажка. Уничтожены 2 хозяйственных сооружения, 12 — серьезно повреждены. Также повреждены газопровод и линии электропередач. Загорелся гараж. Спасатели ликвидировали пожар", — говорится в сообщении .

Россияне ранили двух женщин в Днепропетровской области / ©
Россияне ранили двух женщин в Днепропетровской области

Также в Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили.

Ранее мы сообщали, что в результате российского обстрела Купянска погибли два человека. Из-за ракетной атаки разрушен музей.

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Дата публикации
Просмотры
215
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