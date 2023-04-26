Захватчики обстреляли Никопольский район: есть пострадавшие

К вечеру вторника, 25 апреля, оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Захватчики ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Пострадали 64-летняя и 77-летняя женщины в Марганце.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В городе повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов. А еще пяти- и двухэтажка. Уничтожены 2 хозяйственных сооружения, 12 — серьезно повреждены. Также повреждены газопровод и линии электропередач. Загорелся гараж. Спасатели ликвидировали пожар", — говорится в сообщении .

Россияне ранили двух женщин в Днепропетровской области

Также в Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили.

Ранее мы сообщали, что в результате российского обстрела Купянска погибли два человека. Из-за ракетной атаки разрушен музей.

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