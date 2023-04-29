Предположение, что пистолет нужен для самоубийства в критической ситуации, президент отверг.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что имеет при себе пистолет на случай происшествия.

Об этом президент рассказал в интервью ведущему и журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

"Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор!" — отметил Зеленский.

Предположение, что пистолет нужен для самоубийства в критической ситуации, президент отверг.

"Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались!" – подчеркнул он.

Также президент рассказал о своих родителях: где они находятся и что ему говорят. Зеленский признался, что родители за него переживают, они следят за ситуацией в стране и верят в нашу победу.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал самый большой страх Путина. Российский диктатор больше всего боится остаться изолированным от окружающего мира наедине с собственным обществом.

Читайте также: