Зеленский назвал самый большой страх Путина

У русского диктатора много страхов, но есть один, которого он боится больше всего.

Российский диктатор Владимир Путин больше всего боится остаться изолированным от окружающего мира наедине с собственным обществом.

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Такое мнение глава государства высказал в интервью представителями иностранных СМИ.

Он заявил, что Россию больше всего боится ее диктатор Владимир Путин.

"И он должен остаться один на один со своим обществом, со своим народом, он должен с ними остаться, они должны с ним разбираться, а мир должен (заставить Россию – ред.) просто покинуть нашу землю и выйти на свою землю", — заявил Зеленский .

Он заявил, что когда агрессия Путина в Украине будет остановлена у российского общества, появится к нему много вопросов.

"Он будет на своей территории, к нему все вопросы будет задавать его общество. И так оно должно быть. Изоляция агрессора, другого выхода нет", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Зеленский заявил, что считает российского диктатора террористом, который не держит слова, поэтому с ним не о чем договариваться.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что вступление в Североатлантический альянс требует союзного решения. Если бы решение о вступлении принимал бы действующий генсек НАТО, Украина уже вступила бы в Альянс.

Кроме того, мы ранее глава комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что российский диктатор Путин, который ведет себя как военный преступник, имеет инстинкт самосохранения и не решится воевать с Североатлантическим Альянсом.

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