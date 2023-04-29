"Путь самурая": японец приехал в Украину волонтерить, но стал воином ВСУ

Муж говорит, что у него на Родине не сильно поддерживают земляков, воюющих в чужой стране.

Японец Такао Тайнака после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину решил не оставаться в стороне от этой беды.

35-летний мужчина преодолел более 10 тысяч километров, чтобы помочь Украине отразить российскую агрессию, сообщает Liga.net.

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В начале 2022 года Тайнака жил в Японии, где работал консультантом по менеджменту. Мужчина решил помочь гражданским украинцам после начала войны и отправиться для этого в Украину.

Мужчину на родине никто не стал отказывать от опасного путешествия. Тайнака рассказал, что рос без отца и мало получал любви от матери, поэтому очень рано покинул родной дом и жил сам.

После приезда в Украину он нашел несколько волонтерских центров, с которыми начал сотрудничать. В качестве волонтера он посещал даже такой опасный город как Бахмут.

"Я был действительно тронут добротой и теплом многих людей. Меня приняли украинцы, хотя я не понимал их язык", – говорит Такао.

В Бахмуте он строил подземные укрытия для гражданского населения вместе с другими волонтерами. Мужчина с волонтерами в шлемах и бронежилетах откачивали воду из-под земли.

"Из Бахмута мне запомнился один момент. Всю ночь мы копали землю для укрытия. Под постоянными обстрелами и боями. Бои шли в 500, 300, 200 метрах от нас. Мы были абсолютно счастливы, когда закончили работу", – рассказывает иностранец.

Мужчина рассказал, что за время пребывания в Украине он нашел несколько друзей, но большинство из них погибли на войне с российскими захватчиками. В настоящее время он вступил в Интернациональный легион и воюет в качестве пехотинца. На поле боя он еще не был, но проводит постоянные тренировки.

Его тренировки продолжаются официальные с 10:00 до 16:00 каждый день. Преимущественно с другими военными он общается жестами, поэтому незнание языка мужчине не мешает. Тайнака считает, что официальных тренировок ему мало, поэтому он встает каждый день в 6 утра и бегает 10 километров в бронежилете.

После 6-часовой боевой подготовки я конспектирую то, чему научился. Потом я изучаю язык, основы движения солдата и пули. Вечером я пробегаю еще 5 километров и снова тренируюсь. Я никогда не чувствую себя уставшим. Я – японец и в моих жилах течет самурайская кровь", – говорит Такао.

Он также добавил, что в Японии преимущественно критикуют его соотечественников, решивших воевать за Украину, ведь считают, что война не ведет к миру, а увеличивает риск ядерного противостояния.

Напомним, ранее сообщалось, что живший в харьковском метро японец придумал новый способ помочь украинцам.

Кроме того, мы ранее информировали, что в рядах Вооруженных сил Украины почти год сражается 50-летний японец с позывным "Харусан". До этого мужчина почти 20 лет был участником мафиозной группировки "Якудза".

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