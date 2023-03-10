Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего: детали

Владимир Зеленский 10 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Президенту доложили о ситуации на передовой.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Главнокомандующий, командующие направлениями докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства. Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровской области. Черниговщины, Сумской области. Наши потребности в боеприпасах и снабжении”, — рассказал Владимир Зеленский.

Также он добавил, что сегодня говорил с международными партнерами об обеспечении украинских воинов и поддержку нашего государства в защите от российской агрессии.

Напомним, что Зеленский сказал, что Украина хотела бы получить гарантии безопасности от НАТО еще до того, как она станет членом Альянса.

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