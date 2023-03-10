Лукашенко летит в Тегеран: о чем будет договариваться с президентом Ирана

Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом, сообщают в пресс-службе Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта полетит с официальным визитом в Иран, где проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

Отмечается, что главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. По итогам переговоров белорусская и иранская делегации планируют подписать ряд международных документов "по развитию отношений в сфере взаимного интереса". Также две стороны обсудят реализацию проектов в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и мире в целом.

"Встреча президентов состоится в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном", — говорится в сообщении.

Кроме того, Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Напомним, 28 февраля Лукашенко прилетал в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи 1 марта был подписан пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу санкций против РФ.

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