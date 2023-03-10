Лукашенко летить до Тегерана: про що буде домовлятися із президентом Ірану

Окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому, повідомляють у пресслужбі Лукашенка.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 12-13 березня полетить із офіційним візитом до Ірану, де проведе переговори із президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

Про це повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

Зазначається, що головною темою переговорів у Тегерані "стане розвиток взаємодії по всьому спектру двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво". За підсумками переговорів білоруська та іранська делегації планують підписати низку міжнародних документів "щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу". Також дві сторони обговорить реалізацію проектів у галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та логістики. Окрема увага буде приділена ситуації у регіоні та у світі в цілому.

"Зустріч президентів відбудеться у вузькому та розширеному складах за участю членів делегацій. Однією з центральних подій візиту стане підписання комплексної "дорожньої карти" всебічного співробітництва між Білоруссю та Іраном", - сказано у повідомленні.

Окрім того, Лукашенко також проведе зустрічі з першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером, головою Зборів ісламської ради Мохаммадом-Багером Галібафом та верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Нагадаємо, 28 лютого Лукашенко прилітав до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. За підсумками зустрічі 1 березня підписали пакет із 16 документів, які можуть сприяти обходу санкцій проти РФ.

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