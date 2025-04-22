Зеленский сказал, будет ли безусловное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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США и Европа постоянно призывают Россию и Украину к по крайней мере временному перемирию. Однако безусловного прекращения огня в российско-украинской войне пока добиться не удалось, хотя Украина готова к режиму тишины в любом формате.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

Президент подчеркнул, что именно словосочетание «безусловное прекращение огня» предполагает отсутствие боевых действий, обстрелов и воздушных атак с обеих сторон без выдвижения каких-либо условий.

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«Прекращение огня означает, что нет никаких ударов по нашей территории. И, соответственно, нет зеркальных ответов. Украина готова на безусловное прекращение огня, а если это прекращение огня частично, тогда мы готовы к зеркальным мерам. Если не бьем по энергетике, не бьем по ответной энергетике. И, соответственно, если нет ударов дальнобойным оружием, Украина не использует дальнобойное оружие», — пояснил Зеленский.

Он повторил, что Украина готова к безусловному прекращению огня на море, в небе и на фронте, а также готова и к ответным зеркальным шагам. В то же время президент напомнил, от кого зависит, удастся ли прекратить огонь.

«Безусловно, прежде всего это зависит от желания Путина. Путин продемонстрировал на Пасху, что если они хотят уменьшить удары, они их уменьшат. Они это снизили, но до безусловного прекращения огня там еще очень далеко. Впрочем, мы увидели, кто является источником войны, все увидели», — отметил Зеленский.

По его словам, во время «пасхального перемирия» Путина россияне уменьшили количество штурмов на фронте, хотя на многих участках продолжались бои. оккупанты также использовали FPV-дроны, но ударов дальнобойным оружием не последовало.

«Это произошло именно Пасху, но до этого и сразу после этого они использовали все, что у них есть. Сегодняшние ночные удары дронами и ракетами, сегодняшнее применение КАБов по гражданской инфраструктуре и соответствующее их оправдание, словно это были военные цели. Прежде всего, это говорит о том, что они официально признали, что убили гражданских людей и в Кривом Роге, и на Сумщине, и в Одессе», — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что США ведут переговоры как с Украиной и Европой, так и с россиянами. Поэтому чтобы достичь безусловного прекращения огня, на который Украина уже согласилась, нужно, чтобы на это предложение «положительно отреагировала» и Россия.

Напомним, Зеленский отреагировал на вражеские удары после Пасхи и назвал их «сознательным террором».