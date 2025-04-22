Зеленський сказав, чи буде безумовне припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

США та Європа постійно закликають Росію та Україну до принаймні тимчасового перемир’я. Проте безумовного припинення вогню у російсько-українській війні поки що досягти не вдалося, хоча Україна готова до режиму тиші у будь-якому форматі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

Президент підкреслив, що саме словосполучення «безумовне припинення вогню» передбачає відсутність бойових дій, обстрілів та повітряних атак з обох сторін без висування будь-яких умов.

Реклама

«Припинення вогню означає, що немає жодних ударів по нашій території. І відповідно немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню, а якщо це припинення вогню часткове, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б’ють по енергетиці, не б’ємо по енергетиці у відповідь. І відповідно, якщо немає ударів далекобійною зброєю, Україна не використовує далекобійну зброю», — пояснив Зеленський.

Він повторив, що Україна готова до безумовного припинення вогню на морі, в небі та на фронті, а також готова й до дзеркальних кроків у відповідь. Водночас президент нагадав, від кого залежить, чи вдасться припинити вогонь.

«Безумовно, передусім це [припинення вогню — ред.] залежить від бажання Путіна. Путін продемонстрував на Великдень, що якщо вони хочуть зменшити удари, вони їх зменшать. Вони це зменшили, але до безумовного припинення вогню там ще дуже далеко. Втім ми побачили, хто є джерелом війни, всі побачили», — зазначив Зеленський.

За його словами під час «великоднього перемир’я» Путіна росіяни зменшили кількість штурмів на фронті, хоча на багатьох ділянках продовжувались бої. Окупанти також використовували FPV-дрони, але ударів далекобійною зброєю не було.

«Це відбулось саме Великдень, але до цього й одразу після цього вони використовували все, що в них є. Сьогоднішні нічні удари дронами та ракетами, сьогоднішнє застосування КАБів по цивільній інфраструктурі та відповідне їх виправдання, немов це були військові цілі. Передусім це говорить про те, що вони офіційно визнали, що вбили цивільних людей і в Кривому Розі, і на Сумщині, і в Одесі», — наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що США ведуть перемовини як з Україною та Європою, так і з росіянами. Тому, щоб досягти безумовного припинення вогню, на яке Україна вже погодилась, потрібно, щоб на цю пропозицію «позитивно відреагувала» і Росія.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на ворожі удари після Великодня і назвав їх «свідомим терором».