44-річна Віталіна Біблів уперше вийшла заміж

Віталіна Біблів

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Українська акторка Віталіна Біблів на тлі чуток про кардинальні зміни в особистому житті оголосила про заміжжя.

Артистка заявила, що офіційно уклала шлюб. Свого обранця зірка ретельно приховує та не ділиться подробицями особистого життя. Проте Біблів усе ж не стрималася та поділилася радісною новиною про свій новий статус в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Більше подробиць про сімейне життя та коли саме був укладений шлюб артистка нічого не розповіла. Лише зазначила, що це відбулося під час війни. До слова, ще у квітні минулого року шанувальники акторки вже запідозрювали її у цьому, адже помітили обручку на безіменному пальці. Своєю чергою, Біблів зазначила, що не буде афішувати нічого з особистого. Утім, власний секрет щасливих і міцних стосунків розкрила. За словами акторки, цьому сприяють постійні діалоги в парі про все.

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Віталіна Біблів / © instagram.com/vitalinabibliv

"Сімейне – це тільки моє. Я так це все бережу! Ми зі своїм чоловіком друзі. Ми проговорюємо з ним абсолютно все! У нас немає секретів. І це прекрасно, коли чоловік з дружиною можуть обговорити все", — наголосила Віталіна.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Лісапетного батальйону" Наталія Фаліон розсекретила неочікувані подробиці особистого життя. 66-річна виконавиця заявила, що була коханкою заможного чоловіка.